Acusan a dueño de productora de estafar a Monticello con supuesta contratación de Céline Dion

Este sábado quedó en prisión preventiva el dueño de una productora acusado de haber estafado a Sun Dreams, filial de Monticello para producir eventos, con la supuesta contratación de un show de la reconocida cantante canadiense Céline Dion.

En la causa, iniciada por querella del casino por presunta estafa, hay dos imputados, uno de los cuales está desde hace unos meses en prisión preventiva, mientras que el segundo fue detenido ayer viernes por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI detuvo en la comuna de Pirque al segundo: Rodrigo Pérez, de la agencia Colors, que estaba prófugo.

Según los antecedentes, en 2018 los involucrados habían ofrecido gestionar una presentación de la artista, que iba a lugar en el Gran Arena Monticello. Para ello, la empresa de casinos desembolsó cerca de 900 millones de pesos, el monto finalmente estafado.

Pero luego representantes de Monticello viajaron a Estados Unidos y tomaron contacto con personal de la intérprete, los que negaron vinculación con los productores de Colors y aseguraron que Chile no estaba entre los planes de la intérprete de "All By Myself" y la conocida canción "My Heart Will Go On", de la película Titanic.

El subinspector Mauricio Bravo, de la Brigada de Delitos Económicos, detalló que "el imputado, representante de la agencia Colors, habría firmado contratos con Gran Arena Monticello para traer a la artista. El tema fue que los referidos contratos habrían sido presumiblemente firmados en el extranjero, para traer a la artista a Chile, lo cual a la fecha nunca se concretó".

"Es importante destacar que representantes de Arena Monticello viajaron al extranjero, tomaron contacto en forma directa con representantes de la artista y ellos también confirmaron que el imputado en cuestión nunca había realizado ninguna gestión para traerla a Chile", subrayó.

Esta mañana Pérez fue pasado a control de detención ante el Juzgado de Garantía de Graneros y fue ingresado a prisión preventiva, medida cautelar que la Justicia "ya había decretado varios meses antes", en enero de este año, informó el fiscal jefe de esa comuna, Pablo Muñoz.

Se decretó un plazo de investigación de 160 días.