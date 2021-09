Ahora fue Gene Simmons: KISS vuelve a suspender shows por positivo de Covid-19

Gene Simmons, el bajista y lider de KISS, dio positivo por Covid-19 y obligó a la banda a suspender nuevamente su actual gira "End of the Road".

Debido a la enfermedad del músico el grupo suspendió sus próximos cuatro shows, luego de que el pasado viernes aplazara otro puñado de conciertos por el contagio de su cantante Paul Stanley, quien ya anunció su recuperación.

My COVID symptoms were MILD compared to many others and let me tell you... It kicked my ass. It's over now. pic.twitter.com/8HDMjKZT37