"Ahora lo nombran": DJ Mendez acusó aprovechamiento de famosos por la muerte de "El Gitano"

El fallecimiento del cantante Claudio Valdés, conocido popularmente como "El Gitano", generó múltiples reacciones en figuras nacionales de la música, el espectáculo, y el deporte como Mauricio Isla, Américo, Gonzalo Yáñez, entre otros.

DJ Mendez también quiso referirse a la muerte del cantante de flamenco a través de sus redes sociales: "Mis condolencias a su familia, no era mi amigo pero obviamente sabía quién era, su música, su talento".

El intérprete de "Estocolmo" no tardó en criticar a medios y artistas que subieron fotografías pero que no lo apoyaron lo suficiente en vida. "Me da más pena todavía de toda la gente que empieza a subir fotos, los medios especialmente, que brutales, ver cómo los medios de comunicación ahora lo nombran, nunca lo invitaron a su matinal, no lo llamaron", dijo en su video de Instagram.

"Gente de los medios de comunicación hasta lágrimas botaron, y no sabían ni siquiera dónde estaba esta semana, estos meses o último año, y ahora transmitiendo. ¿Por qué no lo hicieron cuando estuvo en vida? Hubiera sido maravilloso", agregó.