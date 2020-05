Ahora sí: Lady Gaga confirma fecha de lanzamiento de su nuevo disco "Chromatica"

La cantante Lady Gaga anunció la nueva fecha de lanzamiento de su nuevo álbum "Chromatica", luego de que tuviera que suspender su estreno en abril producto de la pandemia del Covid-19.

"El viaje continúa", escribió la artista en su cuenta de Twitter, donde confirmó que su nuevo disco estará disponible deste este 29 de mayo.

En febrero pasado la estrella de "A Star is Born" publicó el primer sencillo de la placa, "Stupid Love". Sin embargo en abril detuvo la promoción y la salida del trabajo por la situación sanitaria.

"Chromatica" es el quinto disco solista de Gaga y contará con 16 tracks. Además incluirá colaboraciones con Ariana Grande, la banda de K-pop Blackpink y Elton John.

The journey continues. You can officially join me on #Chromatica on May 29. ⚔️💓 https://t.co/GjJUC3PRWz pic.twitter.com/VFIcMw2JE4