Alanis Morissette en contra del documental sobre su vida: "No fue la historia que acepté contar"

Alanis Morissette criticó el nuevo documental de la directora Alison Klayman sobre su vida horas antes de su estreno mundial programado en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

En un comunicado, la cantante y compositora dijo que "aceptó participar en una obra sobre la celebración del 25 aniversario de 'Jagged Little Pill'", pero alegó que las entrevistas posteriores de la película se llevaron a cabo "durante un momento muy vulnerable" mientras ella experimentó depresión posparto.

"Me adormeció una falsa sensación de seguridad y su agenda lasciva se hizo evidente inmediatamente después de ver el primer corte de la película", dijo Morissette.

"Fue entonces cuando supe que nuestras visiones de hecho divergían dolorosamente. Esta no fue la historia que acepté contar. Me siento aquí ahora experimentando el impacto total de haber confiado en alguien que no merecía ser de confianza", enfatizó la canadiense.

Finalmente dijo que "al igual que muchas 'historias' y biografías no autorizadas que se han publicado a lo largo de los años, esta incluye implicaciones y hechos que simplemente no son ciertos".

Estas palabras de Morissette llegan luego de que este lunes se supiera que en el documental la artista reveló que fue violada por un grupo de hombres en su adolescencia.