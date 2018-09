"Se mata la perra y se acaba la leva": Alberto Plaza reflexionó sobre el "profundo error" de Pinochet

A 45 años del golpe de Estado, y en el contexto de los festejos patrios, Alberto Plaza expresó un mensaje de "empatía" con las víctimas de las dictadura, y un llamado a que Chile "encuentre la paz".

"Luego de 45 años de ocurrido el golpe militar, se puede comprobar que el pensamiento que hay detrás de esta frase dicha por el general Pinochet es un profundo error: 'Se mata la perra y se acaba la leva'", dijo el cantautor en una carta enviada a El Mercurio.

El músico advirtió que "cuando una persona es torturada, desaparecida o asesinada, no solo no desaparece el problema, sino que es ahí exactamente donde comienza otro mucho mayor, pues se pone en marcha una cadena de dolor y odio que se extenderá por varias generaciones".

"Una viuda, un huérfano o una madre no descansarán por el resto de sus vidas hasta encontrar a los que les arrebataron la alegría a sus familias para siempre. Este no es un punto de vista político, pues lo mismo ocurre con las dictaduras de izquierda. Es solo una palabra de empatía con quienes tanto han sufrido y no consiguen dejar atrás el pasado", expuso.

"Aprovechando las Fiestas Patrias", el autor de "Bandido" abogó por "que nuestro país encuentre la paz que tanto necesita, que se construye respetando el derecho que cada cual tiene a pensar distinto y de expresar ese pensamiento en el marco de la democracia y la civilidad".