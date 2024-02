Alicia Keys desafinó en show de medio tiempo: error fue editado por el Super Bowl

Este domingo en la noche, el espectáculo de medio tiempo del Superbowl acaparó la atención de los fanáticos de la música, y algunos esperaron pacientemente a ver cuál artista sorpresa se uniría al número principal.

Alicia Keys entonces fue la artista que finalmente acompañó al cantante anunciado de R&B Usher, luego de que él terminara de cantar "Love is in the club".

La versión original de show de Alicia Keys en el Superbowl

Posteriormente, Usher dio paso a Keys, quien interpretó su hit de 2003 "If I ain't got you". Sin embargo, los espectadores notaron que a momentos, la calidad vocal de la artista de 43 años no era lo más prolija.

Alicia done lost her fucking keys, wtf was that?? pic.twitter.com/pz1Ufr3GhF — KB👅 (@kisseswithkam) February 12, 2024

La versión editada de Alicia Keys

Fue después cuando los usuarios de redes sociales notaron que el espectáculo resubido en Youtube era notoriamente diferente ya que no tenía errores, lo que los llevó a concluir que fue editado.