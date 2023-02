"All Of Those Voices" de Louis Tomlinson llegará a Chile: entradas y dónde ver

Luego de anunciar "All Of Those Voices", documental que gira en torno al primer tour mundial de Louis Tomlinson como solista, cadenas de cine nacionales han anunciado la proyección de la película.

A través de sus redes sociales, Cinemark confirmó que el intérpretde de "Defenceless" llegará a sus salas el próximo 22 de marzo, al igual que CineHoyts, entregando más detalles a la brevedad.

En tanto, las entradas para el documental estarán disponibles a partir del miércoles 22 de febrero a través del sitio web allofthosevoices.com, sin confirmar aún horarios o valores.