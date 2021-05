Andrés Calamaro y el estreno de su nuevo disco: "Lo canto de una forma más decente y prudente"

Alejandro Sanz, Julio Iglesias, Raphael, Julieta Venegas y Mon Laferte, entre otros, se hacen presentes en "Dios los cría", el nuevo álbum de Andrés Calamaro. Se trata de un trabajo que realizó cuatro años atrás junto al productor chileno Carlos Narea, ahí, canta parte de su reportorio en compañía de diversos colegas. Un repaso a su trayectoria desde una arista más íntima.

En conversación con Cooperativa, el argentino señaló que siempre se imaginó un disco con grandes artistas. "Los buenos cantantes le dan sentido y sensibilidad a todo", señaló.

"Llega en un muy buen momento personal y musical. Suspendimos la gira del 2020. Pero la pausa y la espera me han dado más ganas de volver a cantar. Haberla interrumpido no es una buena noticia porque es el trabajo de mucha gente. Mientras tanto, estuve escribiendo versos criollos, haciendo experimentos con la música, disfrutar en casa haciendo nada. Mejor imposible el momento en que me encuentra", explica.

"Dios los cría"

Sobre el disco, y a ser consultado sobre las diferencias emocionales y musicales respecto a otros trabajos, fue claro.

"Las cuestiones emocionales son paralelas a los discos, es la vida. Ya no recuerdo el clip emocional que estaba atravesando hace cinco años. Y es de otra naturaleza, al modificar las canciones para cantarlas sin batería eléctrica. Se relantizó un poco más, recordando un poco al bolero. Fue una "latinización" del repertorio del rock, con un poco de jazz, tango, flamenco, poco de latino, donde lo grabamos con contrajistas de jazz, guitarristas flamencos, un percucionista argentino y un pianista extraordinario como Germán Wiedemer", dijo.

Luego ahondó en ese punto. "Es un disco distinto, además, porque me parece que lo canto de una forma más decente y prudente, permitiendo que brillen más los invitados".

Son 15 canciones a lo largo de toda su trayectoria las que dicen presentes en este disco, de las cuales, algunas se fueron conociendo hace meses en diversos videoclips que se fueron publicando como "Bohemio" con Julio Iglesias y "Flaca" con Alejandro Sanz.

El primero, en formato animado. "Quedó muy bien, elegante y muy creativo. Que sea un dibujo animado lo hace ver un video de ciencia ficción". Sobre "Flaca", apuntó que la pasó súper bien con Sanz y que "es un honor cantar (con él), es una lotería que pocos cantantes pueden ganarse".

También, comentó que hay tres momentos especiales que hay que saber ver y encontrar en "Díos los cría": "En un hotel de mil estrellas" con Milton Nascimento; "Horizonte" con el uruguayo Fernando Cabrera y "Gaviotas" con Saúl Hernández de los Caifanes.

El tema con Mon Laferte

También destaca la canción "Tantas veces" del álbum "Bohemio" (2013), donde en este especial trabajo con otros artistas la interpreta junto a Mon Laferte. Calamaro no tuvo reparos en elogiar a la cantante chilena.

"Cuando sube al escenario está tocada por una varita mágica. Cómo se crece en el escenario, es la envidia de todos los cantantes", apuntó.

Sobre el trabajo conjunto, resaltó que "puso voluntad, eficacia, control, sustancia, condimento, amor al oficio y gratitud conmigo", añadiendo que a pesar que se trata de una canción relativamente joven, "se va a convertir en un reclamo urgente cuando se estrene el disco".

Con el lanzamiento ya perpetuado, ahora es turno de inmuscuirse en lo más reciente de un Calamaro "en muy buen momento" haciendo música con compañías de lujo.