Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers sobre la música pirata: "Solo quiero que la gente escuche"

Anthony Kiedis, el cantante de Red Hot Chili Peppers, no está en contra de la piratería en la música. Así lo expresó el músico en el podcast de Joe Rogan, espacio hasta donde llegó como el invitado del más reciente episodio.

Mientras dialogaba sobre los servicios de streaming y sobre la iracunda reacción de músicos como Lars Ulrich de Metallica o Paul Stanley de KISS sobre esta materia, Kiedis aseguró que "no me importa".

"En su época no tuve la energía ni el tiempo suficiente para pensar en eso, solo estaba concentrado en hacer buena música y ser un miembro productivo para la banda", divagó la voz de "Under the bridge".

Luego profundizó en el tema y contó una anécdota reciente sobre su disco "Return of the Dream Canteen": "nuestra compañía (WB) fue muy lenta en reconocer el poder de internet y se lastimaron. Hace unos días sacamos un disco y la persona con la que trabajamos allí apareció y le dije que 'teníamos que aseguraron de que no se filtrara' y me dijo 'cambiamos nuestro parecer sobre eso, si se filtra, se filtra'".

"La verdad es que a mi no me importa, solo quiero que la gente escuche la música. Es fácil para mi, porque tengo que comer. Pero la verdad es que no pretendo vender discos hoy, no hay ninguna expectativa. Hubo un momento en que sí lo quise, pero hoy siento que la música debe ser tocada en vivo", complementó.

Red Hot Chili Peppers lanzó recientemente "Return of the Dream Canteen", el segundo disco de estudio estrenado en 2022 tras "Unlimited Love". Ambos álbumes, así como otros trabajos anteriores del grupo, fueron víctimas de filtraciones días antes de su debut oficial.