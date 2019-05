Anuel AA se burló del ladrón y contó la verdad del robo que sufrió en Chile

El cantante puertorriqueño Anuel AA y su pareja Karol G fueron víctimas de la delincuencia en su primera visita en conjunto a nuestro país. En un hotel en Vitacura, sufrieron un robo avaluado en unos 120 millones de pesos.

"A esas 30 mil personas que fueron a los dos shows en el Movistar Arena los amamos con toda la vida. La fanaticada en Chile súper hijoeputa, me encantó en verdad. Me dio un súper sentimiento cabrón", dijo Anuel entusiasmado en su Instagram.

Sin embargo, el artista puso el robo en contexto y se burló del antisocial que cometió el hurto.

"Yo quiero saber quién fue el tonto que mandó a decir que me robaron. A mí no me robaron, sí a dos o tres personas del equipo de trabajo. Los que se metieron aquí a robar son unos tontos porque se llevaron cinco camisas y no se metieron a buscar el millón o millón y medio que tengo en prendas", dijo en un Live.

"A mí nadie me robó, ustedes están equivocados. El que repartió esa información a los medios los cogió pendejos, del fondo de mi corazón, pero sí le robaron a mi equipo de trabajo. El que se metió a robar es un trili (un poca cosa), porque había un anillo de más de 100 mil dólares y el infeliz ese se robó cinco camisetitas", agregó.

"La cantidad que dice que se robaron probablemente sea lo que le robaron a mi equipo de trabajo, pero para buscar polémica tienen que poner al loco, papi", remató Anuel, quien se jactó de sus relojes de lujo.