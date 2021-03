Arcángel sale a explicar sus dichos machistas: "Me refería a cierto tipo de mujeres"

Tras sus polémicos dichos machistas en Instagram donde aseguraba que una mujer que muestra su trasero no puede pedir respeto, el cantante Arcángel intentó explicar lo que quiso decir y aseguró que "yo no me refería a todas las mujeres, me refería a una historia personal".

Mediante una serie de Stories en la red social, la voz de "Soy una gárgola" dijo que "a la mujer seria, decente, trabajadora que haya sentido que yo le falte el respeto con mis comentarios, es de hombre pedir disculpas".

"Yo no me refería a ese tipo de dama respetable, que se merece un respeto obligatoriamente. A esas madres, primas, amigas, colegas, compañeras de lo que sea. Me refería a cierto tipo de mujeres", agregó.

El artista estadounidense insistió en tener claro que "en esta sociedad machista que nos rodea, la mujer la ha pasado bien difícil" y concluyó que "al final todas son mujeres y merecen respeto. Nunca está de más pedir disculpas".

"Anitta, yo te amo"

Arcángel también tuvo palabras para la cantante Anitta, una de las primeras en replicar sus comentarios. "Anitta, yo te amo, yo te adoro mami. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy mil likes por foto", le dijo a su colega, con quien colaboró en el sencillo "Tócame".

Su "fanatismo" por la brasileña también lo llevó a decir que "si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca, Dios las bendiga. Dios bendiga a todas las nalgas".