Argentino creó dispositivo que ataca a parlantes ajenos cuando suena reggaetón

Roni Bandini es un creativo inventor argentino que mostró su última novedad a través de su cuenta de X

Inspirado en TV-B-Gone, un dispositivo que apaga televisores no deseados en bares y restaurantes, el hombre creó "Reggaeton Be Gone".

El objetivo: interrumpir la música de reggaetón de su vecino en parlantes Bluetooth mediante un modelo de inteligencia artificial con aprendizaje automático.

Bandini enseñó a esta IA a identificar el género musical entregándole temas musicales representativos.

Después de finalizar el entrenamiento del modelo, Bandini construyó el dispositivo utilizando una Raspberry Pi 3, una pantalla Oled y un botón de encendido. Una vez ensamblado, cargó el software programado en Python y lo sometió a pruebas.

El vecino de Bandini fue el sujeto de experimentos, ya que el trasantino denuncia que todos los días en la mañana escucha reggaetón en su parlante Bluetooth a un alto volumen.

"Pared de por medio, el dispositivo no llegó a desconectar su parlante, pero generó suficientes interferencias al punto en que el vecino cambió la ubicación. Definitivamente no es un éxito, pero tampoco una derrota", reflexionó.

Posteriormente observó que es necesario estar cerca del parlante a interferir o bien contar con una placa BT con antena para lograr "atacar" el dispositivo con señales y que deje de funcionar.