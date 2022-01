Aseguran que Adele canceló sus shows en Las Vegas por motivos ajenos al Covid

Entre lágrimas la cantante Adele anunció la semana pasada la cancelación de su residencia en Las Vegas debido a que habían casos de Covid-19 al interior de su equipo.

Sin embargo fuentes ligadas al Caesar's Palace, el hotel que iba a albergar la serie de conciertos, negaron esta versión y aseguraron que la cantante tomó la decisión ante diversos desacuerdos con la producción.

De acuerdo a TMZ la voz de "Easy on me" no estaba conforme con algunos aspectos artísticos relacionados al show como el coro, el sistema de sonido y efectos visuales, entre otros, los cuales consideraba que "no eran suficientemente buenos".

Esta versión concuerda con las palabras que la misma Adele pronunció al momento de la cancelación, donde aseguró que "nuestro programa no está listo. Hemos intentado absolutamente todo para armarlo a tiempo".

Ante esto los encargados del Caesar's Palace prometieron aumentar la inversión en esta serie de shows en 150 millones de dólares y en cambiar el sistema de sonido que tienen en su escenario. De llegar a acuerdo con la cantante, la reanudación de la residencia de Adele en Las Vegas podría producirse recién a mediados de este 2022.

Originalmente la británica iba a actuar en este hotel todos los fines de semana entre enero y abril de este año.