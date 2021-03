Australia retoma la normalidad y Tame Impala da inicio a conciertos en recintos cerrados

Un promedio de 10 casos por día desde enero y un estricto trabajo sanitario han hecho que Australia de casi por hecho haber superado la pandemia, lo que ha posibilitado el reinicio de actividades masivas, como los conciertos en recintos cerrados.

Este viernes y sábado, la banda australiana Tame Impala realizó dos conciertos con entradas agotadas en Metro City de Perth, un recinto con capacidad para mil personas, como parte de un ciclo de shows para retomar la normalidad.

El grupo liderado por Kevin Parker se presentó en su nuevo formato Tame Impala Sound System, creado durante la pandemia, en la que está acompañado de dos músicos más pero con una "reimaginación" de su discografía a través de sintetizadores y samplers.

"No es solo la gran cantidad de personas en Perth's Metro City lo que me sorprende, es que todos están de pie, algo que no he visto en un concierto desde aquellos despreocupados días pre-Covid de principios de 2020", dijo en una reseña The Guardian.

"Es difícil no sentirse un poco incómodo en la espesa humedad del lugar. Pero en una ciudad donde apenas han tenido que preocuparse por el coronavirus durante los últimos 10 meses, es un privilegio increíble estar aquí", agregó.