Bad Bunny, Cris Mj y Pailita fueron lo más escuchado en Chile en 2022, según Spotify

Spotify dio a conocer su habitual resumen del año el cual, por tercera vez consecutiva, está absolutamente liderado por el puertorriqueño Bad Bunny.

Al igual que en 2020 y 2021, el reggaetonero fue el artista más escuchado en todo el mundo gracias a sus 18.500 millones de reproducciones.

Benito Martínez Ocasio también lideró el ránking de lo más escuchado en Chile como artista individual, en el apartado de discos con "Un verano sin ti" y "YHLQMDLG", y en el top ten de canciones con 4 tracks.

La lista de los artistas más escuchados en Chile sigue con dos nombres chilenos que en 2022 han vivido el mejor año de sus carreras: Cris Mj y Pailita ocupan el segundo y tercer lugar de este ránking, en el cual también aparecen créditos internacionales como Rauw Alejandro, Daddy Yankee y Anuel AA.

Acá también se lucen Standly, Marcianeke, El Jordan 23 y Polimá Westcoast.

¿Cuáles son los chilenos más escuchados de 2022?

Al igual que el ránking global, el listado de los artistas chilenos más escuchados carece de mujeres y está repleto de artistas urbanos. Cris Mj encabeza este ránking, seguido por Pailita, Standly, Marcianeke y El Jordan 23 completando el top 5.

Más atrás está Polimá Westcoast, Young Cister, AK4:20, Juliano Sossa y Nickoog Clk.

Son estos mismos artistas los que arrasan entre las canciones más escuchadas en Chile. El hit "Otra noche en Medellín" de Cris Mj está en la primera posición, seguida por "Me arrepentí" de AK4:20 y "Ultra Solo" de Polimá Westcoast.

¿Cuáles son los artistas más escuchados en el mundo en 2022?

A nivel mundial, y tras Bad Bunny, se ubicó la cantante estadounidense Taylor Swift, seguida por los canadienses Drake y The Weeknd, además de la banda surcoreana BTS.

Ed Sheeran, Harry Styles, Justin Bieber, Kanye West y Eminem completan el top ten. Sin embargo tres nombres chilenos destacaron entre los artistas más escuchados en el mundo: Cris Mj (#222), Pailita (#330) y Polimá Westcoast (#378).

¿Cuáles son las canciones más escuchadas en 2022?

En cuanto a las canciones más escuchadas las experiencias en Chile y en el planeta son diametralmente opuestas. Mientras que en nuestro país lideró el reggeaton y los ritmos urbanos, a nivel planetario se impuso el pop, la música de series y los ritmos latinos.

En Chile "Una noche en Medellín" se quedó con el número 1, seguida por por "Me arrepentí" de AK4:20, "Ultra Solo" de Polimá Westcoast y "Me porto bonito" y "Efecto" de Bad Bunny.

En el mundo fue "As it was" de Harry Styles, candidata a canción del año en los Grammy, la que se ubivó en el primer lugar. Luego vino "Heat waves" de Glass Animals, "STAY" de The Kid LAROI y "Me porto bonito" y "Tití me preguntó" de Bad Bunny.