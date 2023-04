Bad Bunny vs, Harry Styles: El duro "palo" que tiró el puertorriqueño en Coachella

Además de arrasar en su presentación estelar en Coachella, el cantante Bad Bunny inició una dura polémica contra Harry Styles que terminó indignando a los fans del inglés.

Al cierre de su espectáculo, el puertorriqueño puso en las pantallas del escenario un antiguo tuit que lo comparaba con el exOne Direction. "Benito podría hacer 'As It Was', pero Harry nunca podría hacer 'El Apagón'", decía el mensaje, en referencia a dos conocidos temas.

La crítica de Benito Martínez cayó mal entre los seguidores de Harry Styles, quienes empezaron a criticar la calidad vocal del cantante latino.

Actualemente Bad Bunny es pareja de la modelo estadounidense Kendall Jenner, quien hace años tuvo un romance público con Styles. Si bien no hay certeza de que Jenner haya sido la causa de la "mala onda", ciertamente aportó en esta polémica.