Bajista de Red Hot Chili Peppers envió su apoyo a las movilizaciones en Chile

Flea, el histórico bajista del grupo Red Hot Chili Peppers, utilizó sus redes sociales para enviar su apoyo a las movilizaciones sociales que se desarrollan en Chile desde hace más de un mes.

"Dejen a la gente de Chile hablar, quiero escucharlos", aseguró el músico, quien además pidió escuchar a los manifestantes de Honh Kong e Irán.

Posteriormente el intérprete de "Can't stop" hizo RT a dos mensajes provenientes de Chile donde se explicaba la inequidad social que existe en el país.

No es primera vez que Flea se manifiesta en apoyo de demandas sociales en Chile. En 2011, durante un concierto de Red Hot Chili Peppers en el Estadio Monumental, pidió a los estudiantes seguir adelante con sus peticiones para cambiar el sistema educativo.

Let the people of Hong Kong speak, let the people of Chile speak, let the people of Iran speak. I want to hear them.

In Chile people has claimed for changes, but our President prefers to defend the interest of the rich, meaning 8% of our population that earns US$50M monthly vs US$510 average that earns the rest of entire population. This has collateral effects on health, education & retirement