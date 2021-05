Banda italiana que ganó Eurovisión 2021 se someterá a test de droga tras polémico video en ceremonia

La banda Maneskin, representante de Italia, fue la vencedora del festival Eurovisión 2021 este fin de semana y este lunes se someterá a un test de droga debido a un polémico video en medio de la ceremonia.

El video muestra al grupo bebiendo y esperando la votación en su mesa durante el evento, con la cabeza del cantante Damiano David inclinada brevemente sobre la mesa, lo que llevó a especulaciones de que pudo haber estado consumiendo drogas.

"Thomas Raggi (guitarrista) rompió un vaso...yo no uso drogas. Por favor chicos, no digan eso. No digas eso, de verdad. Nada de cocaína, por favor, no digas eso", dijo David a periodistas en una conferencia de prensa.

A su vez, la Unión Europea de Radiodifusión, organizadores de Eurovisión, afirmaron que están conscientes del video y que el cuarteto ha negado el uso de drogas en ese momento.

"La banda, su mánager y el jefe de delegación nos informaron que no había drogas presentes y explicaron que un vaso se rompió en su mesa y estaba siendo recogido por el cantante. La UER puede confirmar que se encontraron vidrios rotos después de una revisión en el lugar", agregó.

En tanto, los representantes de Maneskin informaron que el test de droga se realizará este lunes 24.

El triunfo de Maneskin es el tercero conseguido por Italia en la historia de este concurso, tras los de 1964 (Gigliola Cinquetti) y 1990 (Toto Cutugno).