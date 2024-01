Baterista de Rage Against the Machine puso la lápida: "No habrá gira ni shows otra vez"

Luego de su regreso en 2022 y la cancelación de la gira por problemas médicos, finalmente Rage Against the Machine no volverá a tocar en vivo, según su baterista Brad Wilk.

En un post en Instagram, Wilk aclaró lo que ocurrirá con la banda, que se reunió en 2022 después de 11 años y que realizó una gira por Norteamérica de 19 fechas. También tenían planeado un periplo por Europa pero tuvieron que cancelar el viaje por una seria lesión que sufrió Zack de la Rocha.

La última presentación de RATM fue el 14 de agosto de 2022 y días después debían iniciar la gira por Europa, pero lo ocurrido con el cantante hizo cancelar la idea.

Ahora, tras un año y medio de incertidumbre, Wilk afirmó que "mucha gente está esperando que anunciemos nuevas fechas de gira para todos los shows cancelados de RATM. No quiero enredar más a la gente ni a mí mismo".

"Entonces, si bien ha habido alguna comunicación de que esto podría suceder en el futuro, quiero hacerles saber que RATM (Tim, Zack, Tom y yo) no estaremos de gira ni tocaremos en vivo nuevamente", expresó.

"Lo siento por aquellos de ustedes que han estado esperando que esto suceda. Realmente desearía que así fuera", declaró.