Baterista de System of a Down pide dejar los egos a un lado y reunir a la banda

El año pasado Tool anunció que volvería hacer un disco tras 13 años. Hace algunas semanas Rage Against the Machine confirmó sus primeros shows en una década. Este domingo Red Hot Chili Peppers dio a conocer el regreso de su guitarrista histórico, John Frusciante.

Esos fueron los ejemplos que motivaron a John Dolmayan, baterista de System of a Down, a hacer un duro llamado de atención a sus ex compañeros de grupo para volver a juntarse. "Tres de estas bandas han seguido su camino trabajando juntos por una meta en común, tal vez la cuarta también podría hacerlo", posteó junto a una imagen con los nombres de las cuatro bandas mencionadas.

"Quizás sea hora de dejar la mierda de lado, dejar fuera a nuestros descomunales egos y hacer juntos lo que ninguno de nosotros ha hecho solos. Tal vez, solo tal vez, podríamos tener un milagro navideño. Tal vez pueda ser 'un System of a Down'", agregó el músico.

Si bien los autores de "Toxicity" se han mantenido medianamente activos en materia de conciertos durante la última década -incluyendo dos shows en Chile-, su último disco de estudio data de 2005.

En varias oportunidades los miembros de la banda han revelado que existen diferencias que les impiden volver entrar a un estudio juntos, pese a los conciertos que realizan.