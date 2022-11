Baterista de The Neighbourhood fue expulsado de la banda por manosear a una mujer

La banda estadounidense The Neighborhood ha expulsado al baterista Brandon Fried después de que fue acusado de manosear a una mujer.

María Zardoya, de la banda The Marías, compartió su relato del incidente a través de redes sociales. "Estaba en un bar anoche y Brandon Fried, el baterista de The Neighborhood, me manoseó debajo de la mesa. Fue una de las cosas más incómodas que he experimentado", escribió.

"Sentí una invasión de mi espacio, privacidad y cuerpo. Necesitan un nuevo baterista, este tipo es un completo asqueroso", agregó.

Por su parte, la banda dijo: "Tenemos tolerancia cero para cualquier tipo de comportamiento inapropiado hacia las mujeres. Como resultado de las acciones de Brandon, ya no será miembro de The Neighborhood".

Fried emitió un comunicado en las redes sociales y se disculpó por su comportamiento con Zardoya. "Lo siento mucho por María. Mis acciones fueron imperdonables e intolerables. No reflejan quién soy como persona, sino claramente un reflejo de en quién me convierto bajo la influencia".