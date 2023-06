Bebe Rexha se desplomó en el escenario: Celular de fanático impactó en el rostro de la cantante

Durante una presentación en Nueva York, la cantante Bebe Rexha debió salir rápidamente del escenario luego de ser impactada por un objeto arrojado al escenario.

De acuerdo a los viralizados registros, la intérprete de "I'm Good" estaba en escena cuando alguien del público lanzó su teléfono en dirección a la artista, golpeándola fuertemente en la cabeza y haciéndola desplomarse en pleno concierto.

Bebe Rexha gets hit by phone in the face on stage pic.twitter.com/AJ1Xj7NtfR