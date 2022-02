Beto Cuevas lamenta situación del sector artístico: "Me da pena que no se respete la cultura como sí se respeta el fútbol"

Desde su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos, el artista nacional Beto Cuevas analizó el frustrado avance de la escena musical producto de restricciones asociadas a la pandemia, además de reseñar su impresiones sobre sus próximos shows en Chile.

Este mes el líder de La Ley y también solista, que acumula más de tres décadas de trayectoria en la música, a lo que suma una carrera en el teatro y en la televisión, compartirá escenario con Gepe el 12 de marzo en Gran Arena Monticello. Y justo una semana después se presentará en el aplazado festival Lollapalooza.

Sobre su colega e intérprete de "Hablar de ti", Cuevas opinó que "es un artista muy creativo, que ha entrado en el corazón de la gente en Chile". También dijo que "me encanta poder compartir el escenario con él" y elogió su versión de la canción de La Ley "Doble Opuesto".

El galardonado músico calificó de "una cuenta pendiente" de llevar a efecto la presentación que finalmente tendrá lugar en el mega festival en menos de un mes en Cerrillos, luego de que fuera sacado del Parque O'Higgins por protestas de los vecinos y exigencias del municipio. "Voy a pasarla súper bien", pronostica.

"Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo debido a la cancelación del festival a causa de la pandemia", expresó, antes de adelantar su propósito de "regalarle a la gente un recorrido a lo que ha sido mi carrera como grupo y como solista".

"ME PARECE QUE ES UN ATAQUE A LA CULTURA"

En relación al cambio de sede, sumado a siguientes episodios que han entorpecido el fluido desarrollo de espectáculos -ejemplificando el caso de la interrupción de un concierto de Illapu en pleno desarrollo debido a acusaciones de incumplimento de medidas sanitarias-, Cuevas manifestó que lo lamenta.

"Me da pena que no se respete la cultura como sí se respeta la cultura del fútbol. Parece triste porque la música es parte de nuestra identidad. Y es algo que la gente y el mundo necesita para subir su autoestima en los tiempos difíciles que hemos vivido", comentó.

"Me parece que es un ataque a la cultura", añadió con respecto a la cancelación del show de la banda folklórica chilena. "No puedes llegar en medio de una presentación de un artista y cortarles el show y dejar a toda la gente con la boca abierta, no entendiendo nada", opinó el ganador del Grammy Latino.

Sostuvo además que "si no se están cumpliendo las condiciones de sanidad, eso lo tendrían que haber visto antes". Y agregó que "por último el artista no tiene la culpa". Inevitablemente hace una analogía con lo que sucede con el deporte: "¿Por qué no llegan y paran un partido de fútbol en el medio?".

"No sé por qué sucede eso en Chile. En otros países la cultura es tan importante como el fútbol. No tengo nada en contra del fútbol, que quede claro, me parece que es maravilloso y hace feliz a la gente también", aclaró el músico.

Y expresó su esperanza de que junto al cambio de mando en el Gobierno se abra paso a una reactivación en el sector: "Ojalá que ahora hay un cambio de Gobierno haya una visión más generosa con lo que es la música, la cultura, porque además hay mucha gente de esa industria que no ha podido trabajar a causa de estas decisiones que se han tomado".