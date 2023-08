Beyoncé eliminó el nombre de Lizzo de su show tras denuncias por acoso y agresiones

La cantante Beyoncé tomó una drástica decisión y eliminó el nombre de Lizzo de sus conciertos, luego de que la voz de "About Damn Time" fuera denunciada por agresiones y acoso sexual.

En el marco de su gira "Renaissance World Tour" "Queen B" realizó un show en Massachusetts donde omitó a propósito a la artista de 35 años.

El nombre de Lizzo era parte de un "homenaje" que Beyoncé rendía a figuras femeninas que la habían inspirado mientras interpretaba "Break My Soul (The Queens Remix)". Sin embargo en el show de este 1 de julio el nombre no fue mencionado, pese a que apareció en las pantallas.

En su reemplazo Beyoncé nombró cuatro veces a Erykah Badu, quien en el pasado acusó a la estadounidense de copiarle los looks que usaba en sus giras.

Si bien "Bey" no se ha pronunciado públicamente sobre su distanciamiento con Lizzo, sus fans aseguraron que eliminó su nombre de manera consciente tras conocerse las demandas en su contra.

Este martes, tres ex bailarinas que participaron de la última gira de Lizzo, la denunciaron ante una corte de Los Angeles por los conceptos de acoso sexual, agresiones y discriminación.

Beyoncé seemingly skips over Lizzo’s name during the Queens Remix performance of ‘Break My Soul’ tonight at the Renaissance World Tour.



She instead repeats Erykah Badu’s name four times.



