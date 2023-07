Billie Eilish estrena "What Was I Made For?", su tema para la película de Barbie

La cantante Billie Eilish estrenó el tema que compuso para la banda sonora de Barbie, la esperada película de Greta Gerwig que llegará este 20 de julio a los cines.

"What Was I Made For?" fue especialmente hecho para esta cinta junto a su hermano FINNEAS, con quien Eilish ha constuido su carrera y con quien ganó un Oscar por su contribución a la banda sonora de "007: No time to die".

En el videoclip la cantante estadounidense aparece caracterizada como una muñeca Barbie mientras ordena varios de sus trajes. En cuanto a la letra refleja parte de la trama que tendrá la película protagonizada por Margot Robbie, que encarnará a una Barbie que aparece en el mundo real.

La banda sonora de Barbie

Además de esta canción de Billie Eilish, la banda sonora de Barbie contará con un amplio listado de estrellas de la música y canciones originales creadas para esta producción.

Allí destaca la colaboración de Dua Lipa y Mark Ronson titulada "Dance the Night" o "Watati" de la colombiana Karol G.

Artistas como Lizzo, Charli XCX, Tame Impala, Sam Smith, Haim y Nicki Minaj -haciendo una versión de "Barbie world"- también estarán presentes en este largometraje.