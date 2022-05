Billie Eilish habla por primera vez sobre cómo es vivir con Síndrome de Tourette: "Piensan que estoy tratando de ser divertida"

La súper estrella pop Billie Eilish habló por primera vez sobre un trastorno neurológico con el que fue diagnosticado en su infancia, "Síndrome de Tourette", en conversación con David Letterman en su programa de Netflix "My Next Guest Needs No Introduction".

Eilish jamás se había referido en absoluto sobre tal afección, pese a que la cantante habló anteriormente sobre su experiencia con el coronavirus, así como de qué manera le afectó la temprana exposición a la pornografía.

Con respecto al padecimiento caracterizado por la presencia de tics y movimientos involuntarios , la vocalista estadounidense no había planeado precisamente referirse al tema. De hecho, surgió de manera espontánea.

"Si me grabas durante mucho tiempo, vas a ver muchos tics. No me importa. Es muy raro, no he hablado de ello en absoluto", dijo junto en el momento que cambió la iluminación en el set. "La reacción más común de la gente es reírse, porque piensan que estoy tratando de ser divertida", continuó.

La intérprete de "Happier than Ever" lamentó que la gente crea que tales reacciones, como moverse la oreja y sacudir el brazo, son intencionados: Piensan que estoy haciendo "tic-tac" como un movimiento divertido, algo que me hace sentir ofendida", comentó al presentador.