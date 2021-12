Presentada por sus padres en el programa estadounidense "Saturday Night Live", la joven cantante del mismo país, Billie Eilish (20), hizo una rendición del single de su último álbum, "Happier Than Ever" –Más feliz que nunca– titulado de igual forma. Según el líder de Foo Fighters, Dave Grohl, Eilish es "el futuro del rock and roll", y lo dejó demostrado con una potente presentación.

LEER ARTICULO COMPLETO