Billie Eilish pide disculpas por sus dichos racistas hacia la comunidad asiática

La cantante Billie Eilish tuvo que salir a pedir disculpas públicas luego de que en las últimas horas se viralizara un video donde aparece teniendo actitudes supuestamente racistas.

El clip, que se ha masificado a través de TikTok, muestra a la estadounidense cantante un tema de Tyler, the creator en el cual se menciona la palabra "chink", considerada un insulto para personas de ascendencia china. En base a otras imágenes también se le acusa de utilizar un acento afroamericano cuando habla.

"Muchos de ustedes me han pedido que me refiera a esto y es algo que quiero hacer porque me está clasificando como algo que no soy", comenzó disculpándose la artista de 19 años en sus redes sociales.

"Hay un video de cuando tenía 13 o 14 años donde digo una palabra de una canción que en ese tiempo no sabía que fuese un término discriminatorio usado contra las comunidades asiáticas. Me siento destruida y avergonzada", agregó.

También explicó que solo se había expuesto a dicha palabra en el tema de 2011 y que en su familia jamás fue utilizado ese término.

Respecto de los otros videos donde aparece hablando con otro acento, Eilish explicó que en ningún caso "es una imitación de alguien o del lenguaje de alguien, su acento o su cultura", si no que "es solo bromear con mi voz, algo que he hecho toda la vida".