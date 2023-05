Billy Corgan lloró con la muerte de Kurt Cobain porque "perdí a mi gran rival"

El cantante Billy Corgan, conocido por ser el líder del grupo The Smashing Pumpkins, reveló que no fue capaz de contener el llanto con la muerte de Kurt Cobain en 1994 por un particular motivo.

En conversación con Zane Lowe en su programa de Apple Music, Corgan aseguró que "cuando Kurt murió, lloré porque había perdido a mi mayor rival".

"Quería vencer al mejor. No quería ganar el campeonato siendo solo yo y un montón de otros tipos", agregó el músico, comparando el éxito de su grupo con el de Nirvana.

En ese sentido Corgan sostuvo que "quería que los Pumpkins estuvieran entre lo mejor de nuestra generación y si eso implicaba escribir 800 canciones, lo iba a hacer".

Más allá de esta anécdota, la voz de "1979" se deshizo en elogios para Cobain asegurando que "era el tipo más talentoso de nuestra generación. Era tan talentoso que daba miedo".

"Era un talento del nivel de John Lennon o Prince", cerró.