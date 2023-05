Blink-182 homenajeó a Taylor Swift con flamante versión en vivo de "We Are Never Ever Getting Back Together"

La banda estadounidense de pop-punk no solo deleitó a su fanaticada de Detroit con su tan esperado show enmarcado en su gira mundial, sino que además tuvo una improbable sorpresa.

De vuelta con su formación original, el guitarrista Tom DeLonge reunido finalmente junto al baterista Travis Barker y Mark Hoppus, el bajista recitó una línea de "We Are Never Ever Getting Back Together", original de Taylor Swift lanzada en 2012.

El flamante homenaje ocurrió ya al final del show, mientras interpretaban "Dammit", incluido en el álbum de 1997 "Dude ranch". Aunque no corresponde a la primera vez que Hoppus cita a la estrella del pop.

En 2021, el músico hizo un juego de palabras al escribir en Twitter "Al son del hit de Taylor Swift 'Look What You Made Me Do'" y pedir que se reemplace la letra con "Ohh, Hey blink one eighty two".