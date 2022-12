"Bloody Mary": la canción de Lady Gaga que se ha vuelto viral gracias a "Merlina"

La popularidad de "Merlina" sigue aumentando, llegando incluso a TikTok, donde fanáticos han utilizado clips de la serie para crear nuevos vídeos, siendo la icónica escena del baile de la protagonista una de las más populares. Y aunque la hija mayor de "Los Locos Addams" se mueve al ritmo de "Goo Goo Muck" de The Cramps en el episodio 4, los usuarios de la plataforma han reemplazando dicha canción por "Bloody Mary" de Lady Gaga, lanzada en 2011 y que hoy se encuentra por primera vez en los rankings musicales.

La canción, que es parte del álbum "Born This Way" de la artista estadounidense, ha alcanzado hasta ahora su número más alto de reproducciones en Spotify, encontrándose en el #26 del Top 50: Global de dicha plataforma, además de ser la canción más buscada en Shazam en todo el mundo.

Ante el inesperado éxito de "Bloody Mary", tanto la cuenta oficial de "Merlina Addams" como Lady Gaga han reaccionado positivamente en Twitter, interactuando en la red social.

Slay Wednesday! 💋 You’re welcome at Haus of Gaga anytime (and bring Thing with you, we love paws around here 😉) https://t.co/aUdJEFYF68