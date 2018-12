"Bohemian Rhapsody" se convirtió en la canción más popular del siglo XX

El fenómeno de la película de Queen logró que "Bohemian Rhapsody" se convirtiera en la canción más popular del siglo XX en los diferentes servicios de streaming. El clásico de 1975 superó los 1.600 millones de reproducciones.

Según informó la compañía discográfica Universal Music, el tema superó a un clásico de Nirvana, "Smells Like Teen Spirit", de 1991 el que se quedó en 1.500 millones de reproducciones.

Universal confirmó que ha promovido el single a través de diversas plataformas en las últimas semanas como Spotify, Apple Music y Deezer, así como reproducciones de videos oficiales en YouTube.

Según informa The Guardian, en el tercer y cuarto lugar aparecen dos temas de Guns N' Roses, "Sweet Child O' Mine" y "November Rain", respectivamente. En el quinto lugar está "Take on Me", de A-ha (1985).

Las canciones: