Bono se sincera: Asegura estar "avergonzado" de canciones de U2 y no gustarle el nombre del grupo

El líder de U2, Bono (61), una de las más populares bandas del mundo, repasó su pasado creativo en un sentido bastante autocrítico, y no en pocos aspectos, reprobó duramente sus decisiones pasadas.

Durante el podcast "Awards Chatter", aseguró que mientras sí hay algunas canciones de su autoría de las que se siente conforme, existen otras que no lo hacen sentir cómodo.

"La que más puedo escuchar es 'Miss Sarajevo' con Luciano Pavarotti. Genuina, la mayoría de las otras me hacen sentir "avergonzado" por su voz.

Relató que existen ciertas –no especificó cuáles– en las que su voz de "macho irlandés" era muy tensa. Mientras el querido músico confirmó que "Vertigo" es la pista de la que se siente "más orgulloso".

En relación al nombre del grupo, el vocalista relató que fue sugerido por el primer manager, Paul McGuinness: "Mira, es un gran nombre, va a quedar bien en una camiseta, una letra y un número", recordó haber sido aconsejado.

Pero a Bono "todavía" no le gusta. "Pero llegué tarde a algún tipo de dislexia. Tampoco me di cuenta de que The Beatles era un mal juego de palabras", añadió.

En nuestra cabeza era como el avión espía, era futurista, ya que resultó implicar este tipo de confomidad. No, no me gusta ese nombre. Todavía no me gusta mucho", recalcó.