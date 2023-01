Brendon Urie anuncia el fin de Panic! at the Disco: "Ya no va más"

El músico Brendon Urie anunció que el proyecto Panic! at the Disco llegará a su fin tras casi 20 años de carrera.

A través de las redes sociales del grupo el artista informó que "finalizaré este capítulo de mi vida para enfocar mi energía en mi familia, por lo que Panic! at the Disco ya no va más".

Urie explicó que su decisión está basada en que se encuentra esperando a su primer hijo junto a su esposa. "A veces un viaje debe terminar para que uno nuevo comience", reflexionó el cantante.

"He pensado mucho cómo decir esto de manera perfecta y la verdad es que no he podido encontrar las palabras para explicarles lo que esto significa para nosotros", agregó Urie en un mensaje dirigido a sus fans.

Panic! at the Disco se formó en 2004 y en pocos años se convirtió en un referente de la escena emo/punk/pop de la época. Sin embargo, desde 2015 que Brendon Urie es el único miembro de este proyecto que hoy llega a su fin.

