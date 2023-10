Britney Spears confesó que durante años pensó que su familia "la quería matar"

Britney Spears confesó que sintió que su familia "intentaba matarla" durante los 13 años que ella estuvo bajo su tutela.

Esta información fue entregada por la ícono pop en un nuevo extracto de sus memorias "The Woman in Me", donde también confesó que abortó tras quedar embarazada de Justin Timberlake.

Spears reveló que se sintió en peligro cuando fue retenida por su familia y llevada a un hospital psiquiátrico en el año 2008, lo que ocurrió luego de que ella se encerró con su hijo Jayden en el baño porque tenía miedo de no poder volver a verlo.

Esta experiencia desembocó en que su padre, Jamie Spears, presentara los papeles para obtener su tutela. "En varias ocasiones me resistí, especialmente cuando mi padre me quitó el acceso a mi teléfono móvil", escribió.

"Y esta es la triste y honesta verdad: después de todo lo que había pasado, no me quedaba mucha fuerza dentro. Estaba cansada y también asustada. Después de que me retuvieron en una camilla, sabía que podían inmovilizar mi cuerpo cuando quisieran. Podrían haber intentado matarme, pensé. Empecé a preguntarme si querían matarme", reveló intérprete de "Oops I Did It Again".

"No veía una salida", agregó.

Conflictos con su hermana Jamie Lynn Spears

Una década después, la artista volvió a sentirse amenazada por su familia, esta vez por su hermana.

Spears cuenta en sus memorias que pidió ayuda a Jamie Lynn Spears luego de que su padre la obligara a ingresar a un programa de rehabilitación. "Deja de luchar contra ello", le habría respondido la estrella de la serie "Zoey 101".

"Junto con el resto de ellos, ella seguía actuando como si yo fuera una amenaza de alguna manera (...) Esto parecerá una locura, pero lo diré otra vez porque es la verdad: pensé que iban a intentar matarme", relató Spears.

Luego de salir de un proceso de rehabilitación, Spears volvió a su casa, pero ella relata que su familia insistía con estar cerca de ella, lo que le siguió generando la idea de que estaba en peligro.

"Se me pasó por la cabeza que sólo me visitaban para rematar lo que habían empezado unos meses antes, para matarme de verdad", escribió.

"Si eso suena paranoico, consideren todas las cosas por las que había pasado hasta ese momento: las formas en que me habían engañado e institucionalizado", remató.