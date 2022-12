Britney Spears llega a Broadway: confirman musical con canciones de la artista para 2023

La discografía de Britney Spears, con canciones como "Lucky" o "Circus", aterrizaron en el teatro el año pasado con el musical "Once Upon a One More Time", producción que agotó localidades en el Shakespeare Theatre Company de Washington DC en su estreno. Ahora bien, la producción buscará repetir este éxito en los escenarios de Broadway, llegando durante el primer semestre del 2023.

Según reportes de Deadline, James L. Nederlander y Hunter Arnold, productores detrás de la obra que aún no confirma a su elenco, han anunciado que la producción en los escenarios neoyorquinos iniciará en mayo, mientras que la noche de apertura está programada para el 22 de junio en el Marquis Theatre.

La trama de "Once Upon a One More Time" gira en torno a icónicos cuentos de hadas, teniendo como protagonistas a "Cenicienta", "Blancanieves" y "La Sirenita", entre otras, con un hada madrina "descarrilada" que invierte sus historias con un toque feminista, con la música de la "princesa del pop" de fondo.

Spears, que no ha participado del musical, ha mostrado su apoyo declarando a Playbill durante 2019 sentirse "emocionada de tener un musical con mis canciones, especialmente uno que tiene lugar en un mundo tan mágico lleno de personajes con los que crecí, a quienes amo y adoro".