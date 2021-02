Bruno Mars y Anderson .Paak forman banda Silk Sonic y anuncian primer álbum

Las estrellas musicales Bruno Mars y Anderson .Paak han anunciado un nuevo proyecto conjunto llamado Silk Sonic con el que ya grabaron su primer álbum.

La dupla registró su disco debut con el bajista de Parliament Funkadelic Bootsy Collins como "anfitrión invitado especial". La primera canción se lanza el 5 de marzo, y el álbum aún no tiene fecha de publicación.

Mars y Anderson .Paak hicieron una gira juntos en 2017. El primero lanzó su último trabajo, "24K Magic", en 2016, mientras que el segundo publicó "Ventura" en 2019.

✨We locked in and made an album. The band’s called Silk Sonic. First song drops next Friday 3/5.✨ pic.twitter.com/kzCQ3f7NRa