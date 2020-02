BTS rompió una serie de récords en YouTube con su nuevo video "On"

El nuevo video musical "ON" de la banda surcoreana BTS solo lleva algunas horas publicado pero ya rompió una serie de récords en YouTube.

De acuerdo a los datos, 1,54 millones de espectadores sintonizaron simultáneamente el estreno de "ON", lo que lo convierte en el estreno de video más grande en la historia de YouTube.

El septeto pop surcoreano ha lanzado dos videos para "ON" esta semana. El primero, titulado "Kinetic Manifesto Film: Come Prima", debutó el viernes pasado junto con el nuevo álbum del grupo, "Map of the Soul: 7", acumulando 46,5 millones de visitas en sus primeras 24 horas, el quinto debut más alto en la historia de YouTube.

Además, BTS actualmente tiene el récord de debut de YouTube de 24 horas con su colaboración de Halsey, "Boy with Luv", que obtuvo 74,6 millones de visitas.