But here we are: Foo Fighters estrenó su primer disco desde la muerte de Taylor Hawkins

Este viernes 2 de junio el grupo Foo Fighters estrenó "But here we are", su primer disco de estudio desde el fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins en 2022.

Si bien la banda había presentado un álbum original en 2021, la muerte de Hawkins los "obligó" a entrar al estudio y a expresar su duelo componiendo música.

Así nació esta placa de 10 canciones que cuenta con los ya conocidos sencillos "Rescued" y "Under you", y un sentimiento general de nostalgia y despedida.

Además el disco cuenta con "The Teacher", una épica canción de más de 10 minutos de duración que se convirtió en el tema más extenso de la discografía de Foo Fighters.

"But here we are" ha recibido buenos comentarios por parte de la crítica. La revista Spin aseguró que es "uno de los mejores discos de la historia de la banda", mientras que la BBC indicó que "la banda suena revitalizada, desafiantemente viva y determinada a honrar al espíritu de Hawkins".

Durante este año Foo Fighters realizará diversas conciertos en Estados Unidos y otros países con el fin de promocionar "But here we are" junto a Josh Freese como baterista de soporte.