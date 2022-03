Camila Cabello revela en su cumpleaños que pronto lanzará su nuevo álbum "Familia"

La cantante cubana-estadounidense Camila Cabello, sorprendió a sus fanáticos hoy, día en el que cumple 25 años, al develar que próximamente su disco "Familia" será publicado.

Mediante sus cuentas de Instagram y Twitter la intérprete de "Señorita" publicó el anuncio, al lado de una foto donde aparece con una falda multicolor abrazando a una niña que esboza una sincera sonrisa.

"Dos hechos. Estoy de cumpleaños y este álbum es todo mi maldito corazón. Estará disponible desde el 8 de abril", anunció la estrella.

Su último disco, "Romance" (2019) le significó llegar al puesto número tres en la lista 200 de Billboard, conviertiéndose sus sencillos "My Oh My" y "Liar" en éxitos platino.