Canción de la película "Encanto" logra el mayor éxito de Disney en 26 años

"We Don't Talk About Bruno" es el tema favorito de Disney por estos días y no sólo por ser la canción de la taquillera película "Encanto", sino porque con ella han conseguido uno de los éxitos más grandes en 26 años haciendo películas.

El tema producido por Lin-Manuel Miranda y música central del film animado ambientado en Colombia, se ubicó en el cuarto lugar de la lista estadounidense Billboard Hot 100. Logró conseguir el mismo puesto que "Esta noche es para amar" de Elton John para "El Rey León" (1994) y "Colores en el viento" de Vanessa Williams para "Pocahontas" (1995). Incluso, la pegajosa canción logró superar a "Libre Soy" de "Frozen", que sólo logró ubicarse en el número 5 del prestigioso listado musical.

Si bien "We Don't Talk About Bruno" ha entregado una excelente noticia para Disney, pues es una de las canciones favoritas del momento, todavía ninguna logra ubicarse cerca del mayor éxito musical de la productora cinematográfica. "Un mundo ideal", de la película "Aladdin", logró el primer puesto en los Billboard Hot 100 en marzo de 1993.