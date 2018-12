Canción de Mon Laferte elegida entre las mejores creaciones latinas del 2018 por Billboard

La prestigiosa revista Billbord elaboró un listado con las 20 mejores canciones latinas del año, donde destacó un tema de Mon Laferte.

Se trata de "El Beso", quien ocupó la posición número 16. "Las voces burlescas de la cantante chilena Mon Laferte y el estilo de las grandes bandas latinas devuelven la alegría al pop latino", sostuvieron.

No se quedaron en eso, y explicaron las cualidades de esta canción perteneciente a su disco "Norma". "Golpeado con un ritmo de cumbia, cuernos de murga y el antiguo "ooh-la-la", "El beso" es una canción de fiesta para todos los públicos".

En el top destacan temas como "Te Boté" de Bad Bunny con Nicky Jam y Ozuna, "Tu vida mi vida" de Fito Paez y "Dura", el hit de Daddy Yankee.

Y en primer lugar se encuentra "Malamente" de Rosalía, seguida de "I like It" con Cardi B, J Balvin & Bad Bunny, cerrando el podio "Me Niego" de Reik.

Acá puedes ver el ranking completo de las 20 mejores creaciones latinas del 2018 según la revista Billboard.