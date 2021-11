Cantante que orinó a fan vuelve a disculparse tras "prohibición" a su banda

Sophia Urista, la cantante que este fin de semana orinó a un fanático durante un concierto con su banda Brass Against, volvió a pedir disculpas luego de que el grupo fuese excluido de un importante circuito de conciertos en Estados Unidos.

El incidente ocurrió en el festival Welcome to Rockville que se realizó en el marco de la carrera Daytona National Speedway organizada por Nascar, la empresa que decidió la "cancelación" del grupo. "No podemos condonar las inapropiadas acciones ocurridas en Rockville, por lo que la banda no será incluida en la futura programación de los eventos de Nascar", dijo Russell Branham, portavoz de la compañía.

Por su parte Urista tomó sus redes sociales para volver a disculparse y asegurar que "siempre he empujado los límites en la música y los escenarios, pero aquí fui demasiado lejos".

"No soy una artista de impacto, siempre trato de poner la música por delante. Sé que los ofendí o los dañé con lo que hice, así que quiero disculparme y hacerles saber que nunca fue mi intención dañarlos", agregó la cantante.

El fin de semana, durante una versión de "Wake Up" de Rage Against the Machine en el show de Brass Against en este festival, Sophia Urista invitó a un fanático sobre el escenario y orinó su cara. De acuerdo a medios estadounidenses, la policía de Florida inició una investigación criminal por este incidente.