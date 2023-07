Cardi B agredió a un fan con un micrófono: La habían empapado con cerveza

La rapera Cardi B se ha hecho viral en las últimas horas por haber agredido a un asistente en una reciente presentación en Las Vegas.

Según se puede apreciar en diversos registros, la artista estaba interpretando uno de sus temas cuando desde de debajo del escenario le lanzaron un vaso con cerveza, dejándola empapada.

La estadounidense reaccionó inmediatamente y no dudó en tirarle el micrófono al agresor, golpeando al grupo de personas que se encontraba en la primera fila.

La actitud de Cardi B ha generado reacciones mixtas: algunos la critican por la excesiva violencia con la que reaccionó, mientras otros exigen detener el lanzamiento de objetos a los escenarios artísticos.

Cardi B throws her microphone at an audience member who threw a drink at her 👀 pic.twitter.com/fKmFLFGzKw