Pablo Ilabaca y salida de Chancho en Piedra: Hay miedo en este cambio pero se debe manejar

Tras 24 años juntos, con una carrera ininterrumpida con 9 discos de estudios, presentaciones en el Festival de Viña de Mar, Lollapalooza y varios conciertos, Chancho en Piedra sufrió la primera gran complicación en su carrera.

Es que el pasado domingo se confirmó que Pablo Ilabaca, el guitarrista y compositor, dejaba la banda para enfocarse en su carrera solista y proyectos personales.

"Es complicado, tengo 41 años, uno va aprendiendo en el camino distintas cosas, y sobre todo, a controlar sus emociones, esas que se perciben y hay que procesarlas. Pero como se dice 'ocupa el miedo como viento a favor y no viento en contra", eso es importante", dijo Pablo Ilabaca a Cooperativa.

En ese sentido, habló del temor que piensa en su alejamiento de la banda. "Uno siente miedo en un cambio importante, pero debe manejarlo para sacarle algo provechoso".

También se refirió a sus proyectos personales. "Estoy súper ansioso sobre lo que viene. Siempre he sido valiente para tomar mi decisión y mis propios caminos".

En la ocasión, los integrantes de la banda dejaron claro que acá no existió ningún conflicto interno, quiebre o alguna pelea.

"Los Chancho siempre hemos defendido nuestra amistad por sobre el estrés o la presión de la pega, comprendemos si cualquiera de nosotros se enferma o no puede asistir a un evento o bien toma una decisión tan importante como dar un paso al lado", contó Felipe Ilabaca, bajista y hermano de Pablo.

"No existe una pelea, ninguna diferencia entre nosotros, no ha habido nada oscuro entre nosotros, ninguna traición. Todo ha sido de frente, y siempre nos decimos las cosas a la cara y esta no fue la excepción", complementó.

Chancho para rato

Por su parte, confirmaron que el guitarrista de Los Tetas, C-Funk, será el encargado de reemplazarlo de forma temporal.

Además, Eduardo "Lalo" Ibeas sostuvo que están trabajando en algunas cosas. "Está todo muy encima, hay muchos proyectos ya que nos quedan singles. No hemos hablado de música nueva todavía, pero en algún momento vamos a ver. Hay intención, energía, ganas de hacer algo".

"Sin dudas es una crisis, pero hay que sacar lo positivo de esto, los fanáticos van a tener más música, la de Pablo y la nuestra", agregó.