"Espérame ahí": La emotiva despedida de Charly García a Maradona

El cantante Charly García usó sus redes sociales para enviar una sentida carta de despedida a Diego Armando Maradona, el legendario futbolista fallecido este miércoles y su amigo de varias décadas.

"Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté: '¿Qué título le pondrías a tu 2do gol a Inglaterra' al toque me respondiste: 'Miré el arco y esquivé patadas'. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos", escribió el compositor en su cuenta de Instagram.

Ambos ídolos argentinos mantenían una larga amistad que se vio reflejada no solo en memorables apariciones públicas juntos y constantes mensajes en redes sociales, si no que también a través de tributos musicales como "Maradona Blues", tema que García grabó a mediados de los 90. "Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain , Brian Jones y gente buena", deseó el músico.

"Espérame ahí. Invita la casa. No te equivoques con el paraíso", agregó, para luego finalizar con una anécdota junto a Mick Jagger de The Rolling Stones: "¿Sabes lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? 'Éste no es el que juega al voley?' ¡Rock and roll fierita!", concluyó.

Además la voz de "Demoliendo hoteles" publicó una fotografía de un reciente encuentro entre ambos y el manuscrito de la carta que le dedicó a Diego Armando Maradona.