Christina Aguilera saca la voz por Britney Spears: "Merece todas las libertades"

La cantante Christina Aguilera salió en defensa de Britney Spears y habló del polémico caso judicial que mantiene la artista contra su propio padre por la custodia de su vida.

"Es inaceptable que cualquier mujer, o ser humano, que quiera tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida que quiere", dijo Aguilera en su cuenta de Twitter, junto a una foto de su infancia en la que aparece con Britney Spears.

A comienzos de los 2000 ambas cantantes lideraban las listas de éxitos y eran consideradas como dos de las figuras más relevantes de la escena.

Si bien la intérprete de "Beautiful" aseguró no saber "lo que ocurre detrás de esas puertas", si dijo que la convicción con la que Britney Spears había dado su testimonio "me hace creer que esta persona que alguna vez conocí está viviendo sin la compasión o la decencia de quienes están a cargo".

"Para una mujer que ha trabajado bajo condiciones y presiones inimaginables para la mayoría, les prometo que ella merece todas las libertades posibles para vivier su vida lo más feliz que pueda. Mi corazón está con Britney, ella merece amor verdadero y apoyo en este mundo", concluyó.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.



It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3