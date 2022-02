"Chupa el ...": Cantante estadounidense Doja Cat sorprendió con un chilenismo

"Siempre hay un chileno" es un dicho popular en este país, que esta semana se pudo comprobar cuando la cantante estadounidense Doja Cat realizaba una transmisión en vivo a más de 15 mil personas por Instagram.

La artista se relajaba en una piscina e interactuaba de forma cercana con sus seguidores, leyendo algunos de sus mensajes. Fue así como en un momento leyó una serie de comentarios en español, pese a admitir que no conoce tanto el idioma.

"¿Puedes decir 'chupa el p...?", le preguntó alguien, troleándola con una ofensiva expresión chilena. Ante ello, la intérprete de "Say So" no tuvo problema en leer el mensaje, con perfecta pronunciación.