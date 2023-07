Claudio Narea responde a Miguel Tapia ante supuesta negativa de reunir a Los Prisioneros

Claudio Narea respondió a las declaraciones de Miguel Tapia, quien aseguró que hubo un integrante de Los Prisioneros que no había estado de acuerdo con la reunión del grupo.

Para contextualizar, el percusionista declaró este mes que años atrás, mientras ocurría el estallido social, tuvo la idea de hacer una junta con sus excompañeros y que solo Jorge González dio el visto bueno.

"Hablé con él para hacer algo y él estuvo de acuerdo, pero hay un personaje que no quiso estar de acuerdo", dio a entender Tapia en una entrevista a CNN.

¿Qué opinó Cladio Narea sobre Miguel Tapia y la posible reunión de Los Prisioneros?

Aunque recientemente, el guitarrista entregó su persectiva sobre la situación. "Yo vi (la entrevista), pero me sorprendí porque en realidad nunca me enteré. Nadie del equipo se enteró de lo que estaba diciendo Miguel"

"No tenía idea, a mí no me avisó, quizás habló con Jorge y yo no supe", y enfatizó a ADN que "no da para hacer polémica".

"Yo creo que a lo mejor (Miguel Tapia) lo habló, pero no le contó a nadie. Si tengo la novedad de oye 'hablé con Jorge y le conté...', pero no me contó. Me acabo de enterar, me enteré por la prensa", sentenció.